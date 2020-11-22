Биолог Баранова предупредила об опасных свойствах мутировавшего коронавируса
22 ноября 2020, 08:25[ «Аргументы Недели» ]
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о мутациях новой коронавирусной инфекции в организме зараженных им норок.
«Штамм с этими мутациями способен выделять больше вируса … К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей"», - пояснила она.
Баранова отметила, что «самая плохая вещь» в новой мутации - это результат эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой коронавируса в начале пандемии. Ссылаясь на данные ученых, она пояснила, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут уничтожить мутировавший вирус. Таким образом, иммунитет, приобретенный на оригинальный COVID-19, не защищает от «норочьего» вируса, добавила эксперт.
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