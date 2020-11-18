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И.о. директора НИИ гриппа Лиознов назвал регионы, где выявлены мутации коронавируса

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

И.о. директора НИИ гриппа Лиознов назвал регионы, где выявлены мутации коронавируса
медик, фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов прокомментировал информацию о выявленных в Сибирском регионе мутациях новой коронавирусной инфекции.

«Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», - пояснил он.

Лиознов отметил, что мутация M153T в S-белке коронавируса была выявлена в Москве, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, Новосибирской, Свердловской и Омской областях.

БА

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