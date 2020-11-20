Винный эксперт Губернская назвала максимальное количество вина, которое могут употреблять женщины и мужчины
20 ноября 2020, 13:22[ «Аргументы Недели» ]
Винный эксперт Влада Губернская назвала максимальное количество вина, которое могут употреблять женщины и мужчины. Отметим, что, по мнению врачей, чрезмерное увлечение спиртным наносит вред здоровью людей.
Губернская в рамках форума "Первые лица" подчеркнула, что убеждена – лучше пить чаще, но минимальное количество вина, чем один раз за определенный отрезок времени, но "до отказа". Винный эксперт заявила, что женщинам нельзя пить более 125-150 миллилитров в день, а мужчинам – более 250 миллилитров.
По словам Влады Губернской, каждый человек должен индивидуально подходить к расчету максимально допустимой дозы вина, исходя из своей массы тела, роста и телосложения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.