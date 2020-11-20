Винный эксперт Губернская назвала максимальное количество вина, которое могут употреблять женщины и мужчины

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 ноября 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

бутылки с вином, pixabay.com

Винный эксперт Влада Губернская назвала максимальное количество вина, которое могут употреблять женщины и мужчины. Отметим, что, по мнению врачей, чрезмерное увлечение спиртным наносит вред здоровью людей.



Губернская в рамках форума "Первые лица" подчеркнула, что убеждена – лучше пить чаще, но минимальное количество вина, чем один раз за определенный отрезок времени, но "до отказа". Винный эксперт заявила, что женщинам нельзя пить более 125-150 миллилитров в день, а мужчинам – более 250 миллилитров.

По словам Влады Губернской, каждый человек должен индивидуально подходить к расчету максимально допустимой дозы вина, исходя из своей массы тела, роста и телосложения.