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В Индонезии могут ввести запрет на продажу, ввоз и употребление спиртного

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Индонезии могут ввести запрет на продажу, ввоз и употребление спиртного
Фото: pixabay.com

Власти Индонезии вернулись к вопросу о запрете алкоголя в стране. 

Сразу три исламские политические партии страны поддержали идею запрета алкоголя в стране. Предполагается, что спиртное нельзя будет не только производить, но и ввозить, продавать и употреблять.

Нарушителям может грозить от 2 до 10 лет тюрьмы и штрафы до 70,5 тысяч долларов. При этом за распитие алкоголя предполагается арест сроком до трех лет или штраф до 3,5 тысяч долларов.

Однако владельцы отелей опасаются, что нововведение отпугнет туристов.

«Не только международные гости, но и индонезийцы будут думать, зачем им отдыхать на Бали, когда они даже не могут насладиться бутылкой пива», – считает председателя Ассоциации отелей Бали Рики Путра.

Ранее сообщалось, что Индонезия рассчитывает на приобретение российской вакцины от COVID-19.

ДВа

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