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Индонезия рассчитывает на приобретение российской вакцины от COVID-19

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Индонезия рассчитывает на приобретение российской вакцины от COVID-19
шприц, ампула, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Правительство Индонезии рассчитывает на приобретение вакцины российского производства против коронавируса нового типа. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

По словам посла, он слышал, что Россия может уже к августу или сентябрю достичь успеха в создании вакцины против COVID-19. Мохамад Вахид Суприяди заметил, что Индонезии очень нужен этот препарат, поскольку количество случаев заражения в стране растет. Он заявил, что индонезийская сторона хотела бы приобрести вакцину российского производства.

Напомним, в минувшую среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что четыре вакцины от коронавируса в стране доказали свою безопасность.

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