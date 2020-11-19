Американские кардиологи выявили полезное свойство прививки от гриппа

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19 ноября 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

прививка, фото: pixabay.com

Специалисты Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association News) выявили необычное свойство прививки от гриппа. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.

Ученые отметили, что прививка от гриппа на 18% снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевт из Медицинского центра округа Эри в Буффало (штат Нью-Йорк), доктор Сива Йедлапати, пояснил, что действие вакцины сопоставимо с эффектом от бета-блокаторов и ингибитором АПФ, которые используются для снижения давления. Кроме того, они уменьшают риск смерти на 20-25%, добавил он.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что прививка от гриппа снижает вероятность летального исхода от разных проблем со здоровьем, в целом, на 28%. При этом медики уверены, что данный препарат имеет большое значение в период пандемии, поскольку не до конца изучено воздействие COVID-19 на сердце.

В ходе исследования проанализированы данные более 237 тысяч человек.