Иммунолог-аллерголог Болибок заявил, что по пандемии испанки можно предсказать развитие COVID-19
16 ноября 2020, 09:22[ «Аргументы Недели» ]
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что по пандемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя пандемия коронавируса нового типа.
Эксперт отметил, что у пандемии "испанки" столетней давности были три волны: весенняя, осенне-зимняя, а затем еще одна осенне-зимне-весенняя. Наиболее тяжелой была вторая. Владимир Болибок в беседе с Радио Sputnik заметил, что сейчас ничего не изменилось – коллективный иммунитет в начале распространения коронавирусной инфекции был на нуле, вследствие чего "волна пошла, как и должна была идти".
Врач подчеркнул, что если инфицированных разобщить и посадить на жесткий карантин, то эпидемия прекратится. Болибок уточнил, что пандемия завершится за две недели, если одновременно "запереть" всех людей в квартирах.
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