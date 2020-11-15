Коронавирусом заразились почти 55 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом уже приблизилось к 55 миллионам человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
На момент написания этих строк коронавирусом заразились уже 54 451 240 человек. Умерли 1 320 283, вылечились 1 320 283 человека.
Самые большой прирост новых диагнозов был у Соединенных Штатов Америки. Это уже традиционно. На выходных, как правило, уровень заболеваний ниже, чем в будни. В субботу в США заразились больше 157 тысяч человек. Такого уровня не показывает даже в самый пик Индия, находящаяся на втором месте коронавирусной статистики.
В России накануне заразились 22 572 человека. Для нашей страны этот уровень достаточно высок. Но в планетарном масштабе с учетом второй волны, статистка не такая тревожная, как например во Франции, где накануне заразились больше 32 тысяч человек.
|
#
|
Country,
|
Total
|
New
|
Total
|
Total
|
World
|
54,451,240
|
+575,845
|
1,320,283
|
37,975,094
|
1
|
11,229,554
|
+157,253
|
251,268
|
6,891,367
|
2
|
8,816,401
|
+41,659
|
129,696
|
8,205,728
|
3
|
5,848,959
|
+29,463
|
165,673
|
5,291,511
|
4
|
1,954,599
|
+32,095
|
44,246
|
139,140
|
5
|
1,925,825
|
+22,572
|
33,186
|
1,439,985