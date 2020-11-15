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Коронавирусом заразились почти 55 миллионов человек

, 16:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Коронавирусом заразились почти 55 миллионов человек
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом уже приблизилось к 55 миллионам человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания этих строк коронавирусом заразились уже 54 451 240 человек. Умерли 1 320 283, вылечились 1 320 283 человека.

Самые большой прирост новых диагнозов был у Соединенных Штатов Америки. Это уже традиционно. На выходных, как правило, уровень заболеваний ниже, чем в будни. В субботу в США заразились больше 157 тысяч человек. Такого уровня не показывает даже в самый пик Индия, находящаяся на втором месте коронавирусной статистики.

В России накануне заразились 22 572 человека. Для нашей страны этот уровень достаточно высок. Но в планетарном масштабе с учетом второй волны, статистка не такая тревожная, как например во Франции, где накануне заразились больше 32 тысяч человек.

#

Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

Total
Recovered

World

54,451,240

+575,845

1,320,283

37,975,094

1

USA

11,229,554

+157,253

251,268

6,891,367

2

India

8,816,401

+41,659

129,696

8,205,728

3

Brazil

5,848,959

+29,463

165,673

5,291,511

4

France

1,954,599

+32,095

44,246

139,140

5

Russia

1,925,825

+22,572

33,186

1,439,985

Экономика

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