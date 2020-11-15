Коронавирусом заразились почти 55 миллионов человек

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15 ноября 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом уже приблизилось к 55 миллионам человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания этих строк коронавирусом заразились уже 54 451 240 человек. Умерли 1 320 283, вылечились 1 320 283 человека.

Самые большой прирост новых диагнозов был у Соединенных Штатов Америки. Это уже традиционно. На выходных, как правило, уровень заболеваний ниже, чем в будни. В субботу в США заразились больше 157 тысяч человек. Такого уровня не показывает даже в самый пик Индия, находящаяся на втором месте коронавирусной статистики.

В России накануне заразились 22 572 человека. Для нашей страны этот уровень достаточно высок. Но в планетарном масштабе с учетом второй волны, статистка не такая тревожная, как например во Франции, где накануне заразились больше 32 тысяч человек.

# Country,

Other Total

Cases New

Cases Total

Deaths Total

Recovered World 54,451,240 +575,845 1,320,283 37,975,094 1 USA 11,229,554 +157,253 251,268 6,891,367 2 India 8,816,401 +41,659 129,696 8,205,728 3 Brazil 5,848,959 +29,463 165,673 5,291,511 4 France 1,954,599 +32,095 44,246 139,140 5 Russia 1,925,825 +22,572 33,186 1,439,985