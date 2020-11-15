Коронавирусная обстановка в Соединённых Штатах с каждым днём ухудшается

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 ноября 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на активные меры противодействия, коронавирус в США продолжает распространяться. Всё ухудшает ещё и неспокойная политическая обстановка. Два президента отчаянно борются между собой. Из-за этого на улицах полно народу. Не все соблюдают должные меры предосторожности. Многие игнорируют санитарные правила. К тому же всё ещё активны радикалы из «Black Lives Matter», виновные в разрастании вируса из-за летних восстаний. Последняя неделя бьёт настоящие антирекорды в Соединённых Штатах. Заражаются более 145 000 человек за сутки. По последним данным, было выявлено 184 514 новых инфицированных. В одном только Техасе уже более 1 миллиона заболевших.

Общее число заражённых в США составляет 10 904 891 человек. Совсем скоро их будет уже 11 миллионов. За всю пандемию количество умерших достигло отметки в 245 600. Погибают в основном очень пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет. Также страдают люди, несерьёзно относящиеся к всеобщей пандемии. По словам аналитиков, экономика США находится на пределе из-за агрессивного продвижения вируса. Глава местной ФРС Джером Пауэлл отметил, что ближайшие месяцы будут очень непростыми для всей Америки. «Восстановление экономики проходит неравномерно», - отмечает Пауэлл. Более того, из-за нестабильности с выборами президента могут возникнуть новые очаги волнений, и обстановка может быть куда более худшей, чем летом. Снова могут начаться грабежи и вспышки насилия.

К счастью, число выздоровевших от «ковида» тоже растёт. На данный момент их уже более 4 миллионов (4 148 144). Все эти люди чувствуют себя вполне неплохо и стараются забыть те дни, когда они находились под воздействием вируса.