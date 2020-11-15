Академик РАН Егоров назвал ключевую особенность новой российской вакцины от коронавируса
15 ноября 2020, 08:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров рассказал о главной особенности новой вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», - пояснил он.
Егоров отметил, что это позволит препарату дать организму наиболее широкую защиту от коронавируса. Он добавил, что вакцина, разрабатываемая в институте Чумакова, должна быть готова в феврале 2021 года.
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