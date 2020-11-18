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Мясников подверг критике популярную схему лечения COVID-19

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Мясников подверг критике популярную схему лечения COVID-19
таблетки, pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в среду подверг жесткой критике схему лечения коронавируса нового типа, которая в период пандемии активно используется некоторыми медиками.

Мясников отметил, что от пациентов узнал о предписании врачей принимать при COVID-19 комбинацию антибиотиков и разжижающих кровь препаратов, гормонов, БАДов, а также других несовместимых между собой средств с целым рядом побочных эффектов. Эксперт подчеркнул, что подобные схемы лечения коронавируснй инфекции являются не только бессмысленными, но и опасными. 

Александр Мясников обратил внимание на то, что Минздрав РФ категорически против подобных предписаний.

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