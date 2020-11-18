В США позволили использовать первый тест на коронавирус в домашних условиях
18 ноября 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США позволило использовать первый тест на COVID-19, который можно проводить самостоятельно в домашних условиях.
Уточняется, что управление выдало разрешение на экстренное применение первого теста для самостоятельного выявления коронавирусной инфекции в домашних условиях, дающего быстрый результат.
Подчеркивается, что пользователям теста – людям старше 14 лет – необходимо произвести забор материала из носовой полости. В течение не более получаса они смогут узнать результат анализа. В настоящий момент такой тест можно получить исключительно по предписанию лечащего врача.
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