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В ВОЗ сообщили о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю – почти 4 млн

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ВОЗ сообщили о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю – почти 4 млн
врач в защитном костюме, Robert Michael/dpa

В ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся COVID-19 выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Уточняется, что с 8 по 15 ноября в мире выявили 3 977 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 59 699 летальных исходов. Оба показателя увеличились по сравнению с предыдущей неделей, когда ВОЗ зарегистрировала 3 695 495 новых заболевших и 54 835 умерших.

Уточняется также, что хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом количестве зараженных COVID-19 (46%), за прошлые 7 дней число новых инфицированных снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Это связано с усилением мер безопасности.

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