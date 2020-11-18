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В минздраве Украины заявили, что США помогут Киеву ускорить получение вакцины от COVID-19

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В минздраве Украины заявили, что США помогут Киеву ускорить получение вакцины от COVID-19
шприц, pixabay.com

В минздраве Украины заявили, что Соединенные Штаты Америки посодействуют Киеву в налаживании коммуникации с несколькими компаниями для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от COVID-19.

Вышеуказанный вопрос в минувший вторник, 17 ноября, в рамках телефонного разговора обсудили главы министерств здравоохранения Украины и США Максим Степанов и Алекс Азар.

Уточняется, что глава американского ведомства поблагодарил украинского коллегу за звонок и подчеркнул, что для правительства Соединенных Штатов получение вакцины Украиной является приоритетом. Азар пообещал содействовать усилению коммуникации минздрава Украины с компаниями-производителями препаратов против коронавируса нового типа в целях ускорения подписания контракта на поставки вакцины.

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