В минздраве Украины заявили, что США помогут Киеву ускорить получение вакцины от COVID-19
18 ноября 2020, 07:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В минздраве Украины заявили, что Соединенные Штаты Америки посодействуют Киеву в налаживании коммуникации с несколькими компаниями для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от COVID-19.
Вышеуказанный вопрос в минувший вторник, 17 ноября, в рамках телефонного разговора обсудили главы министерств здравоохранения Украины и США Максим Степанов и Алекс Азар.
Уточняется, что глава американского ведомства поблагодарил украинского коллегу за звонок и подчеркнул, что для правительства Соединенных Штатов получение вакцины Украиной является приоритетом. Азар пообещал содействовать усилению коммуникации минздрава Украины с компаниями-производителями препаратов против коронавируса нового типа в целях ускорения подписания контракта на поставки вакцины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.