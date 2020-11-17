Замглавы Роспотребнадзора Смоленский заявил, что вакцина не позволит сразу забыть о COVID-19
17 ноября 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский заявил, что вакцина против коронавируса нового типа не станет спасением от пандемии сразу, противоэпидемические мероприятия будут сохраняться.
Вячеслав Смоленский подчеркнул, что пока коронавирусная инфекция будет нести угрозу здоровью людей, ограничения будут действовать.
Замглавы Роспотребнадзора во вторник, 17 ноября, в рамках виртуального симпозиума "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19" подчеркнул, что вакцина против коронавируса нового типа не даст возможности моментально забыть о пандемии.
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