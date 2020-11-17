В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с пандемией коронавируса

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17 ноября 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

эмблема ВОЗ, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией коронавируса нового типа.

Ханс Клюге подчеркнул, что поддержка российской стороной государств-членов ВОЗ в сфере укрепления лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, а также готовности к вспышкам COVID-19 является основанием для гордости.

Клюге также заметил, что во время своего недавнего визита в Россию его особенно вдохновила мобилизация телемедицины для поддержки мер реагирования на пандемию коронавируса нового типа.