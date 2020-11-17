В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с пандемией коронавируса
17 ноября 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией коронавируса нового типа.
Ханс Клюге подчеркнул, что поддержка российской стороной государств-членов ВОЗ в сфере укрепления лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, а также готовности к вспышкам COVID-19 является основанием для гордости.
Клюге также заметил, что во время своего недавнего визита в Россию его особенно вдохновила мобилизация телемедицины для поддержки мер реагирования на пандемию коронавируса нового типа.
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