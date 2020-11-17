ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с пандемией коронавируса

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с пандемией коронавируса
эмблема ВОЗ, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией коронавируса нового типа.

Ханс Клюге подчеркнул, что поддержка российской стороной государств-членов ВОЗ в сфере укрепления лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, а также готовности к вспышкам COVID-19 является основанием для гордости.

Клюге также заметил, что во время своего недавнего визита в Россию его особенно вдохновила мобилизация телемедицины для поддержки мер реагирования на пандемию коронавируса нового типа.

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью