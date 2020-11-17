В Кремле заявили, что введение специальных мер поддержки для артистов в РФ не рассматривается

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17 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября, заявил, что власти страны в настоящий момент не рассматривают введение особых мер поддержки для артистов.

В рамках беседы с журналистами Песков отметил, что, насколько он знает, в данном случае не рассматриваются какие-либо меры поддержки.

Напомним, ранее знаменитый певец Валерий Меладзе призвал своих коллег отказаться от съемок в новогодних передачах в связи с ужесточением в России ограничений из-за пандемии COVID-19. Музыкант подчеркнул, что все артисты, техники и промоутеры уже 8 месяцев "сидят без работы" и не имеют средств к существованию.