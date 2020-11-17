В Кремле заявили, что введение специальных мер поддержки для артистов в РФ не рассматривается
17 ноября 2020, 12:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября, заявил, что власти страны в настоящий момент не рассматривают введение особых мер поддержки для артистов.
В рамках беседы с журналистами Песков отметил, что, насколько он знает, в данном случае не рассматриваются какие-либо меры поддержки.
Напомним, ранее знаменитый певец Валерий Меладзе призвал своих коллег отказаться от съемок в новогодних передачах в связи с ужесточением в России ограничений из-за пандемии COVID-19. Музыкант подчеркнул, что все артисты, техники и промоутеры уже 8 месяцев "сидят без работы" и не имеют средств к существованию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.