Нутрициолог Калинчев сообщил, что пить кофе натощак опасно

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18 ноября 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

кофе, pixabay.com

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в рамках разговора с журналистами в среду, 18 ноября, рассказал, в каких случаях употребление кофе может быть опасным для организма.

Эксперт отметил, что традиционный утренний кофе нельзя пить на голодный желудок, поскольку это может привести к обострению хронических заболеваний ЖКТ, в частности, гастрита, панкреатита и язвы.

Алексей Калинчев в беседе с Радио Sputnik отметил, что после еды бодрящий напиток можно употреблять "с чем угодно", причем неважно, будет ли он с обычным молоком или с заменителем. Диетолог также порекомендовал не бояться сочетать кофе с десертом, но призвал не злоупотреблять сладким.

Врач обратил внимание на то, что вышеуказанный напиток не всегда тонизирует – иногда он оказывает на организм обратный эффект. Калинчев подчеркнул, что здоровый человек может пить кофе даже на ночь, не боясь столкнуться с бессонницей.