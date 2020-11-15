Эндокринолог Шестакова перечислила скрытые угрозы коронавируса

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15 ноября 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

человек в маске, фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова рассказала о главных опасностях новой коронавирусной инфекции для людей с диабетом и ожирением. По ее словам, эти заболевания повышают риск тяжелого течения ковида и летального исхода, сообщает kp.ru.

«Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 очень «любит» сладенькое. Такой он хитрый, что ему только дай глюкозы. Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает, и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения новой коронавирусной инфекции», - пояснила она, отметив, что с диабетом составляют сейчас около 25% - 30% пациентов с COVID-19.

Шестакова добавила, что одной из мишеней коронавируса является поджелудочная железа, поэтому у переболевших им людей повышается риск развития диабета первого типа. Она объяснила, что именно там обнаружены рецепторы к вирусу SARS-CoV-2.

«В эпоху ковида люди намного меньше двигаются, больше сидят дома, больше едят, смотрят кошмары про коронавирус по телевизору. Все это способствует развитию ожирения… Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, – это все прямой путь к диабету второго типа», - подчеркнула врач.

Она уточнила, что рыхлая жировая ткань – это активная среда для субклинических воспалительных процессов, которые поддерживают нарушение иммунных реакций. Однако она призвала не истощать организм, поскольку такой человек тоже имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела.

Также Шестакова предупредила, что стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии (увеличение уровня глюкозы в сыворотке крови). Кроме того, здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет.