Врач Владимир Зайцев предупредил россиян о возрастающей угрозе заражения коронавирусом во время морозов
14 ноября 2020, 17:11[ «Аргументы Недели» ]
Вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией при сильных морозах повышается, так как вирус может дольше задерживаться в воздухе. Об этом заявил врач высшей категории Владимир Зайцев.
При плюсовой погоде частички вируса размером 5 микрон и выше довольно быстро оседают, а при морозном воздухе они летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше.
Для того, чтобы защитить себя от заболевания, необходим иммунитет, поскольку у простудившегося человека организм ослаблен. Нужно тепло одеваться, не забывать о средствах индивидуальной защиты и соблюдать предписанные ограничительные меры.
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