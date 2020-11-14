Врач Владимир Зайцев предупредил россиян о возрастающей угрозе заражения коронавирусом во время морозов

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14 ноября 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией при сильных морозах повышается, так как вирус может дольше задерживаться в воздухе. Об этом заявил врач высшей категории Владимир Зайцев.

При плюсовой погоде частички вируса размером 5 микрон и выше довольно быстро оседают, а при морозном воздухе они летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше.

Для того, чтобы защитить себя от заболевания, необходим иммунитет, поскольку у простудившегося человека организм ослаблен. Нужно тепло одеваться, не забывать о средствах индивидуальной защиты и соблюдать предписанные ограничительные меры.

Врач Владимир Зайцев рассказал, при каких болезнях теряется обоняние.