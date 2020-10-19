Врач Владимир Зайцев рассказал, при каких болезнях теряется обоняние
19 октября 2020, 09:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: радио Sputnik
Больные перестают чувствовать запахи не только при коронавирусе. В каких еще случаях может произойти потеря обоняния, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
В интервью радио Sputnik он отметил: у людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда страдают верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе.
«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции это проходит, с одной лишь разницей – при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее", – уточнил Зайцев.
Медик добавил: в нынешней эпидемиологической ситуации в случае потери обоняния и при изменившемся вкусовом восприятии нужно прежде всего исключить заражение COVID-19.
Если анализы отрицательные, а запах и вкус не возвращаются, не нужно заниматься самолечением – разобраться в состоянии пациента и назначить ему лечение должен врач, предупредил специалист. Также не нужно забывать, что достоверным исследованием на наличие коронавируса нового типа является ПЦР-диагностика или анализ крови, все остальное – лишь предположения, добавил эксперт.
Ранее сообщалось: медицинский блогер Филипп Кузьменко посоветовал, как носить маску, чтобы не запотевали очки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.