Врач Владимир Зайцев рассказал, при каких болезнях теряется обоняние

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19 октября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Больные перестают чувствовать запахи не только при коронавирусе. В каких еще случаях может произойти потеря обоняния, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

В интервью радио Sputnik он отметил: у людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда страдают верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе.

«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции это проходит, с одной лишь разницей – при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее", – уточнил Зайцев.

Медик добавил: в нынешней эпидемиологической ситуации в случае потери обоняния и при изменившемся вкусовом восприятии нужно прежде всего исключить заражение COVID-19.

Если анализы отрицательные, а запах и вкус не возвращаются, не нужно заниматься самолечением – разобраться в состоянии пациента и назначить ему лечение должен врач, предупредил специалист. Также не нужно забывать, что достоверным исследованием на наличие коронавируса нового типа является ПЦР-диагностика или анализ крови, все остальное – лишь предположения, добавил эксперт.

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