Медицинский блогер Филипп Кузьменко посоветовал, как носить маску, чтобы не запотевали очки

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19 октября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Медицинский блогер Филипп Кузьменко дал советы тем, кто носит одновременно медицинскую маску и очки.

Тренд нынешней осени – маска. Это главное средство защиты от коронавирусной инфекции и отказаться от ее ношения нельзя. А что делать, если нужно сочетать ее с очками? Те, кто их носит, знают, что такое запотевшие стекла. Как с этим бороться?

В интервью радио Sputnik Кузьменко отметил: можно, например, обработать очки специальным средством или сменить маску на респиратор. Стоит попробовать специальный спрей-антифог, чтобы не запотевали стекла с внутренней стороны.

«Или носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы, когда вы выдыхаете, воздух не шел вверх, а шел через клапан, который обычно сбоку, тогда на очки он не будет попадать. Я бы советовал людям, которые носят очки, носить респиратор, тогда им будет проще", – сказал Кузьменко.

Очки в сочетании с маской – это дополнительная нагрузка на уши: их можно натереть, они начнут болеть.

«Эластичные крепления на маске могут помочь, но все зависит от ушей, насколько маска может подгоняться. В любом случае, когда долго носишь очки и маску, даже самые мегаудобные, все равно устают уши. Надо время от времени все снимать", – посоветовал Филипп.

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