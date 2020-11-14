Кардиолог Шляхто предупредил об осложнениях на сердце после COVID-19

Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал об осложнениях со стороны сердечно-сосудистой системы при заражении новой коронавирусной инфекции.
«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», - высказал он.
Шляхто отметил, что пациентам с хроническими заболеваниями сердца в период пандемии нужно придерживаться правил здорового образа жизни, соблюдать рекомендованную диету и принимать назначенные медиками препараты. По его словам, плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции лечения, можно отложить из-за риска заражения. Кроме того, он призывает завести дневник или использовать соответствующие приложения для самоконтроля.
«Методы самоконтроля с ведением дневников, опросников для самостоятельного заполнения … приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии», - пояснил эксперт.