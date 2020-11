Аргументы Недели → Здоровье 13+

Испанские ученые считают, что употребление грецких орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

11 ноября 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal of the American College of Cardiology

