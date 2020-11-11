Испанские ученые считают, что употребление грецких орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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11 ноября 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal of the American College of Cardiology

грецкие орехи, pixabay.com

Испанские ученые провели исследование с участием более 700 пожилых людей и пришли к выводу, что регулярное употребление грецких орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках эксперимента часть добровольцев в течение двух лет употребляли ежедневно от 30 до 60 граммов грецких орехов. Другая часть испытуемых не включала в свой рацион вышеуказанный продукт.

Впоследствии выяснилось, что у первой группы существенно снизились шесть из десяти биомаркеров воспалительного процесса, который связан с увеличением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается также, что включение в рацион грецких орехов никак не повлияло на вес добровольцев.