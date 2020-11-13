Доктор Александр Мясников назвал отличия трех разновидностей течения коронавируса

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13 ноября 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, фото из соцсети

Заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 у пациентов протекает с отличиями: у кого-то бессимптомно, у кого-то с высокой температурой и серьезным поражением легких и одышкой. Главный врач одной из московский больниц, известный телеведущий Александр Мясников назвал три разновидности течения коронавируса.

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Мясников сообщил, что в первом случае, у пациента положительный тест, но у больного не проявляются никакие симптомы инфицирования.

Второй случай, который описал Мясников, отличается тем, что у пациента проявляются симптомы острого респираторного заболевания.

Третья разновидность течения заболевания отличается диагностированной вирусной пневмонией. Пневмония выявляется у 10 процентов заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

Ковид с пневмонией особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. У пациентов с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями риск летального исхода может достигать 30 %.

Теледоктор Елена Малышева неоднократно повторяла, что коронавирус опасен для людей с ожирением.

Ранее Мясников рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом нового типа