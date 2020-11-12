Сегодня всемирный день борьбы с пневмонией. Как защитить свои легкие

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12 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Сегодня всемирный день борьбы с пневмонией. Ежегодно от нее умирают три миллиона человек. Половина из них дети. Пневмония – это воспаление легких. В альвеолах, маленьких пузырьках, куда проникает кислород во время дыхания, скапливается жидкость.

С такими поражениями пациент не может дышать полной грудью. Распознать пневмонию сложно. Болезнь часто протекает без температуры и кашля. Насторожить должна одышка. Легкие превращаются в труху – это последствия двусторонней пневмонии, - сообщает МИР 24.

Инфекция бывает нескольких видов. Но самая опасная – пневмококковая. Эта бактерия вызывает 70% всех пневмоний. С появлением коронавируса SARC-Cov-2 появилась новая пневмония – ковидная. Лечить как обычную не получится. Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев пояснил, что при лечении COVID-19 антибиотики не играют почти никакой роли. Антибиотики не действуют на вирус. Доктор Авдеев подчеркнул, что нужны новые препараты с противовирусным эффектом.

От пневмонии организм можно защитить заранее. Сделать прививку против пневмококков. В любой поликлинике ее должы делать бесплатно.

А в скором времени станут доступны для каждого и вакцины от коронавирусной инфекции.

В Кургане в инфекционном госпитале скончалась местная жительница Нина Мосина, у которой были все признаки коронавирусной инфекции, поражение легких 75%.