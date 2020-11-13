Роботы заменят врачей в ковидных госпиталях

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 ноября 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Центра компетенций НТИ планируют создать робота, который сможет выполнять функции медицинского персонала, работающего с инфицированными пациентами. По мнению разработчиков, «интеллектуальное устройство» снизит риск заражения людей коронавирусом. Робот будет брать анализы и осуществлять другие процедуры. Управлять техникой можно удалённо. Инженеры считают, что первый опытный экземпляр будет готов через год-полтора. Стоимость одного робота составит 8 миллионов рублей.



Использование техники позволит сократить нагрузку на медиков и уменьшит количество контактов между людьми. Устройство сможет делать УЗИ, прослушивать работу внутренних органов, приносить еду и делать обход палаты. Комплекс будет иметь отдельную систему управления и программное обеспечение.



Пандемия показала, что некоторые функции медработников можно передать роботам. Реорганизация медицинской помощи требует сокращения человеческих ресурсов. Такие процедуры как замер температуры, давления, выдача справок, рецептов и другие необходимо перевести в автоматический режим посредством использования интеллектуальных устройств. Чтобы робот не сталкивался с препятствиями, требуется дополнительная настройка устройства под каждое медицинское учреждение, отмечают разработчики.



