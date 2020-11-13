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Созданный в Санкт-Петербурге за 600 миллионов электронный медицинский сервис оказался нерабочим

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Созданный в Санкт-Петербурге за 600 миллионов электронный медицинский сервис оказался нерабочим

Занятость коечного фонда в связи с пандемией коронавируса в стране превысила 90%-ный порог. В некоторых регионах данный показатель составляет 95%.

В Петербурге на 11 ноября свободных коек в городских госпиталях осталось всего 7%. Чтобы не перегружать больницы Роспотребнадзор рекомендовал пациентам со слабыми симптомами коронавируса вызывать врача на дом. Однако сделать это практически невозможно. Электронный сервис, который городской отдел здравоохранения презентовал в прошлом году, оказался не рабочим. В итоге жители северной столицы не могут попасть в поликлиники и обратиться за медицинской помощью. Горожане вынуждены сдавать тесты и анализы в платных лабораториях.
В социальных сетях можно встретить тысячи историй о том, что горожане не могут дозвониться до регистратуры своей поликлиники.

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский назвал ситуацию с городским здравоохранением абсолютным безобразием. Для создания электронного сервиса было выделено более 600 миллионов рублей. Каким образом были освоены бюджетные средства, никто не знает ответа, как и причины отказа работы самого сервиса. Журналисты, горожане и парламентарии направили запрос на имя вице-губернатора Олега Эргашева с просьбой дать оценку происходящего.

ПВ

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