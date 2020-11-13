Доктор наук Медведев рассказал, могут ли гаджеты ухудшить состояние при COVID-19
13 ноября 2020, 10:05[ «Аргументы Недели» ]
Старший научный сотрудник Института мозга человека РАН, доктор биологических наук Святослав Медведев рассказал существует ли связь между увлечением гаджетами и тяжелым течением коронавируса нового типа.
Медведев заявил, что любая болезнь в той или иной степени ослабляет когнитивные функции. Эксперт заметил, что если у человека очень болит голова или поднялась температура, то злоупотреблять гаджетами не следует, поскольку это может ухудшить течение болезни.
Доктор биологических наук в беседе с Радио Sputnik заметил, что во время заболевания даже книги читать не стоит, а также следует отказаться от телевизора. Святослав Медведев заметил, что при коронавирусе и других болезнях пациенту необходим покой.
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