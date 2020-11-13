Врач Ашихмин объяснил, почему больных COVID-19 в России с одинаковыми симптомами лечат по-разному

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

таблетки, pixabay.com

Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал в беседе с журналистами, почему зараженных коронавирусом нового типа в России с одинаковыми симптомами лечат по-разному.

Ашихмин отметил, что следует помнить – препаратов, способных снизить риск заражения COVID-19, в настоящий момент нет, вследствие чего все предлагаемые лекарства заболевшему человеку существенно не помогут, а, вероятно, даже навредят. Именно поэтому в каждом случае врачи назначают индивидуальное лечение, исходя не только из симптомов пациента, но и прочих факторов.

В беседе с kp.ru врач уточнил, что при бессимптомной форме не нужно принимать никаких лекарств. В случае легкого течения болезни – если нет одышки, а температура ниже 38,5 – пить рекомендуется исключительно симптоматические препараты, среди которых жаропонижающие, обезболивающие (при сильной боли в мышцах или суставах), лекарства от кашля, противовоспалительные или противодиарейные. Ярослав Ашихмин подчеркнул, что вышеуказанные лекарства нельзя принимать для профилактики.

Если заболевание переходит в среднетяжелую форму (одышка, температура выше 39 градусов), то пациенту могут потребоваться препараты-антикоагулянты, которые препятствуют чрезмерной свертываемости крови и образованию микротромбов.

При тяжелой форме человека необходимо госпитализировать.