Комаровский назвал наиболее активную фазу распространения коронавируса у зараженных

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, когда заболевший новой коронавирусной инфекцией наиболее заразен для окружающих. По его словам, человек, который распространяет вирус, здоров.

«После того, как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду», - пояснил он.

Комаровский отметил, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов.

Ранее Комаровский рассказал о главном пути распространения коронавируса, это не касания руками лица или поверхностей.