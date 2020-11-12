Комаровский назвал наиболее активную фазу распространения коронавируса у зараженных
12 ноября 2020, 18:58[ «Аргументы Недели» ]
Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, когда заболевший новой коронавирусной инфекцией наиболее заразен для окружающих. По его словам, человек, который распространяет вирус, здоров.
«После того, как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду», - пояснил он.
Комаровский отметил, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов.
Ранее Комаровский рассказал о главном пути распространения коронавируса, это не касания руками лица или поверхностей.
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