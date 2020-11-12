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Медики назвали неожиданный признак болезни Паркинсона

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Медики назвали неожиданный признак болезни Паркинсона
фото: pixabay.com

Потливость — один из ранних симптомов, сигнализирующих о возможной болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона —  медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

У человека с диагнозом болезнь Паркинсона появляются двигательные нарушения, такие как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.

В Американской ассоциации болезни Паркинсона (APDA) отмечают, что, как правило, симптомы заболевания развиваются постепенно, кажутся несущественными.

Должно насторожить чрезмерное потоотделение безо всяких причин. По данным медиков, обычно обильным потом покрывается верхняя половина тела. Специалисты советуют при обнаружении у себя необычного потовыделения обратиться к врачу, - пишет Express.

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