Врач рассказал, чем хорошо бессимптомное течение коронавирусной инфекции

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12 ноября 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Владимир Болибок, фото: vk.com/v.a.bolibok

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции COVID-19 ничем для человека не опасно. Как объяснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, если у пациента нет симптомов, то он не испытывает никаких болезненных ощущений, у человека нет воспалительных процессов и отклонений в состоянии здоровья.

По оценке доктора Болибока, бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа нельзя назвать болезнью, у человека есть только заражение вирусом.

Иммунолог-аллерголог считает, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции COVID-19 — самый лучший вариант для зараженного вирусом человека.

Врач и ведущая популярной программы на телевидении Елена Малышева порадовала людей, особенно переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 которые появляются у людей, перенесших инфекцию нового типа, сохраняются долго.