Токсиколог Водовозов заявил, что средства дезинфекции не обладают летальной токсичностью
11 ноября 2020, 15:46[ «Аргументы Недели» ]
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, насколько безопасна для людей дезинфекция различных помещений и городских улиц, помогающая снизить риск заражения COVID-19.
Водовозов отметил, что подобная обработка проводится веществами, токсичность которых ранее изучалась экспертами. Врач в беседе с Радио Sputnik уточнил, что существуют группы средств, применяющихся в закрытых помещениях, а есть другие, которые используются на открытых площадках.
По словам Алексея Водовозова, дезинфектанты не обладают летальной токсичностью, однако в ряде случаев могут вызвать головные боли, тошноту и слабость. Терапевт подчеркнул, что особое внимание уделяется обработке помещений, где могут находиться дети. Что касается людей, страдающих аллергией, сильно надушенная женщина вызовет у них такую же реакцию, как обработка средством на основе хлора.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.