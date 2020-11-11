Токсиколог Водовозов заявил, что средства дезинфекции не обладают летальной токсичностью

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11 ноября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

дезинфекция помещения, pixabay.com

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, насколько безопасна для людей дезинфекция различных помещений и городских улиц, помогающая снизить риск заражения COVID-19.

Водовозов отметил, что подобная обработка проводится веществами, токсичность которых ранее изучалась экспертами. Врач в беседе с Радио Sputnik уточнил, что существуют группы средств, применяющихся в закрытых помещениях, а есть другие, которые используются на открытых площадках.

По словам Алексея Водовозова, дезинфектанты не обладают летальной токсичностью, однако в ряде случаев могут вызвать головные боли, тошноту и слабость. Терапевт подчеркнул, что особое внимание уделяется обработке помещений, где могут находиться дети. Что касается людей, страдающих аллергией, сильно надушенная женщина вызовет у них такую же реакцию, как обработка средством на основе хлора.