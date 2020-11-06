В России может появиться устройство для дезинфекции гаджетов
6 ноября 2020, 08:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В России готовится к испытаниям устройство для дезинфекции рук, гаджетов и готовой еды.
Устройство, как отмечают разработчики, эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток, а также подходит людям с чувствительной кожей.
Внешне устройство напоминает обычную ручку. Чтобы мгновенно дезинфицировать поверхность рук, достаточно провести им по пальцам. Во многих современных системах фильтрации воздуха уже используется секция очистки электрическим полем с коронным разрядом.
Кроме того, с помощью устройства можно провести дезинфекцию заказанной на дом еды, гаджетов, дверных ручек и столов.
Ранее сообщалось, что создано устройство, способное увеличивать скорость бега.
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