В России может появиться устройство для дезинфекции гаджетов

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6 ноября 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В России готовится к испытаниям устройство для дезинфекции рук, гаджетов и готовой еды.

Устройство, как отмечают разработчики, эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток, а также подходит людям с чувствительной кожей.

Внешне устройство напоминает обычную ручку. Чтобы мгновенно дезинфицировать поверхность рук, достаточно провести им по пальцам. Во многих современных системах фильтрации воздуха уже используется секция очистки электрическим полем с коронным разрядом.

Кроме того, с помощью устройства можно провести дезинфекцию заказанной на дом еды, гаджетов, дверных ручек и столов.

Ранее сообщалось, что создано устройство, способное увеличивать скорость бега.