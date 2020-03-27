Создано устройство, способное увеличивать скорость бега

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27 марта 2020, 05:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Популярная механика

Фото: Pixabay

В Стэнфорде изобрели активный голеностопный экзоскелет, предназначенный для снижения нагрузки на ноги при ходьбе или беге.

Новая разработка уже прошла испытания с участием 11 опытных спортсменов. На беговой дорожке экзоскелет проявил себя отлично.

Устройство прикрепляют ремнями к голени, а к обуви – с помощью веревки, пропущенной петлей под ступней.

Американские специалисты утверждают, что экзоскелет поможет увеличить скорость бега как минимум на 10 процентов. Энергозатраты снижаются в среднем на 15 процентов. Возможно, теперь количество фанатов бега заметно возрастет. Подобное устройство не разрешат использовать во время профессиональных соревнований, зато оно позволит не отставать от друзей. Также разработчики надеются, что благодаря изобретению больше людей станут ходить пешком.