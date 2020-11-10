Врач Гультяев спрогнозировал, как поведет себя коронавирус в 2021 году

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10 ноября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

машина скорой помощи, фото:Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев рассказал, как может повести себя новая коронавирусная инфекция в 2021 году.

«В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Гультяев отметил, что ждать в следующем году «четвертой волны» коронавируса не стоит. По его словам, подъем заболеваемости будет, но «чудовищных цифр» нет. Он считает, что сознательная часть наседания сделает прививку, другая - переболеет и будет иметь в достаточном количестве антитела класса G.

«У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием», - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что вакцины, которые появятся, защитят, по крайней мере, на ближайшие годы, а со временем их, возможно, придется модернизировать, потому что вирусу свойственно мутировать. Он призвал показать людям пользу прививок, чтобы они перестали сомневаться в безопасности препаратов.