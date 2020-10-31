Попова сообщила о результатах своей вакцинации от коронавируса

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31 октября 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

шприц, фото: pixels.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о своей реакции на вакцину против новой коронавирусной инфекции, разработанной научным центром «Вектор». Главный санитарный врач РФ сделала прививку в середине октября.

«Я вакцинирована. У меня очень хороший титр антител, но вместе с тем я считаю себя обязанной ходить в маске», - высказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Президент РФ Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины - «ЭпиВакКорона».

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал, как перенесли введение препарата «Спутник V» добровольцы старше 60 лет.