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Мясников предупредил об опасном влиянии некоторых антибиотиков на слух

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Мясников предупредил об опасном влиянии некоторых антибиотиков на слух
таблетки, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности неконтролируемого приема антибиотиков для человеческого организма. По его словам, некоторые препараты могут спровоцировать необратимую глухоту.

«Существует ряд антибиотиков - правда, довольно старых, - но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и еще ряд препаратов», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что они являются ототоксичными, т.е. действуют, как «выстрел над ухом». Он добавил, что некоторые препараты оказывают влияние на слуховые рецепторы, как бы «подстригая» их, и тем самым приводят к глухоте.

Также причиной потери слуха Мясников назвал противогрибковые препараты или мочегонные лекарства, такие как «Фуросемид». Врач пояснил, что они воздействуют на слуховой нерв и могут вызывать необратимую глухоту.

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