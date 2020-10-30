Пульмонолог Авдеев оценил эффективность антибиотиков при коронавирусе

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30 октября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

таблетки, фото: pixabay.com

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал об эффективности антибиотиков при лечении новой коронавирусной инфекции.

«Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на самом деле происходит хаос. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз. На амбулаторном этапе назначают антибиотики почему-то сразу», - высказал он.

Авдеев отметил, что COVID-19 - это вирусная инфекция, антибактериальная терапия при ней не имеет никакой эффективности. По его словам, бактериальная суперинфекция - это достаточно редкое событие при коронавирусе. Кроме того, в стационаре мы видим бактериальных инфекций не более 10%, уточнил он.