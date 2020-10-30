Ученые обнаружили новый вариант коронавируса в Европе
30 октября 2020, 08:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: medrxiv
Ученые из Швейцарии и Испании заявили, что по территории Европы с высокой скоростью распространяется новая разновидность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Именно она стала причиной большей части новых случаев заражения, считают эксперты.
Специалисты обозначили новую разновидность вируса - 20A.EU1. Впервые они выявили ее в июне в Испании, позже она распространилась в Ирландии, Швейцарии, Норвегии, Нидерландах, Латвии, Франции и Великобритании.
Глава исследовательской группы генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт сообщила, что в настоящее время нет доказательств, что необычная динамика данного варианта коронавируса является результатом мутации. По ее мнению, меры по борьбе с COVID-19 оказались недостаточными, а поведение туристов было излишне рискованным.
Ранее американские ученые обнаружили нетипичные проявления коронавируса на ногах.
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