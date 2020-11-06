Нутрициолог Пырьева объяснила, почему тянет на сладкое, острое или соленое

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 ноября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

холодильник, фото: pixels.com

Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева рассказала, что вкусовые предпочтения у человека начинают формироваться ещё внутриутробно. Однако с возрастом их можно изменить.

«Генетику можно редактировать. Мама во время беременности ест соленую пищу, и у будущего ребенка повысится эта потребность, то же самое касается и пристрастия к горькому. Дети рождаются с врожденным пристрастием к сладкому. Но если ребенку предлагать повышенное количество сладостей, пристрастие к сладкому усилится. С возрастом это будет утихать, от физиологии никуда не уйдешь, но затихать будет медленно. Но наша задача не усиливать, не потенциировать это врожденное пристрастие», - пояснила она в эфире радио Sputnik.

Пырьева отметила, что люди, предпочитающие соленое, имеют пониженное артериальное давление, и тем самым нормализуют тонус сосудов. Стремление к употреблению острой пищи характеризуется недостаточной секрецией в желудке, уточнила она. По ее словам, повышенная любовь к сладкому бывает обычно у людей с признаками нестабильности метаболизма глюкозы.

При этом медик советует здоровым людям корректировать свои предпочтения и соблюдать меру в еде.

«Можно ослабить чувствительность к сахару постепенным снижением количества сахара в том же самом чае или напитках. То же самое касается и соленого», - заключила она.