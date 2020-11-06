Врач Иващенко рассказал о «волшебном дробовике» - апротинине в лечении коронавируса

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6 ноября 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

таблетки, фото: pixabay.com

Профессор Александр Иващенко, основатель и научный руководитель компании «ХимРар» оценил эффективность препарата апротинин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В медицинской практике он используется более 50 лет, сообщает kp.ru.

«… существуют препараты, которые действуют на несколько рецепторов. Вот апротинин является именно таким препаратом и в зависимости от ситуации его можно использовать для воздействия на разные цели. Такие препараты получили название “волшебный дробовик”. Помимо хирургии апротинин нигде больше активно не использовался. Но в 90-е годы появились публикации, где было показано, что препарат активен при лечении различных видов гриппа. Исходя из этих его необычных, но малоизученных свойств, мы взяли апротинин, чтобы попробовать лечить им COVID-19», - пояснил он.

Иващенко отметил, что препарат может быть эффективен для лечения коронавируса, поскольку является «ингибитором клеточных протеаз», а именно не позволяет вирусу проникнуть внутрь здоровой клетки. По его словам, это подтвердили исследования, проведённые совместно с НИЦ им. Гамалеи.

«Кроме того, исследования показали, что препарат можно применять на разных стадиях борьбы с коронавирусом: начиная от профилактики и заканчивая лечением Covid-19. Именно в этой “кучности стрельбы” по мнению разработчиков и заключается свойство “волшебного дробовика”», - уточнил он.

Один из инициаторов проекта Владимир Логинов сообщил, что, по предварительным расчетам, цена препарата будет в диапазоне 350 - 550 рублей в зависимости от дозировки и формы выпуска.