В России выявлено свыше 20,5 тысяч случаев коронавируса за сутки, умерли - 378

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6 ноября 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 733 440 человек. Об этом стало известно в пятницу, 6 ноября.

«За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни … 378 летальных исходов … полностью выздоровели 16 955 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольше число заболевших зафиксировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 1171, Московской области – 605, Нижегородской области – 431 и Архангельской области – 369.

Наименьшее - Чеченская Республика – 27, Ненецкий автономный округ – 7 и Чукотский АО – 5.

Темп прироста по стране составляет 1,2%.