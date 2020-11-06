В России выявлено свыше 20,5 тысяч случаев коронавируса за сутки, умерли - 378
6 ноября 2020, 11:16[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 733 440 человек. Об этом стало известно в пятницу, 6 ноября.
«За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни … 378 летальных исходов … полностью выздоровели 16 955 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольше число заболевших зафиксировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 1171, Московской области – 605, Нижегородской области – 431 и Архангельской области – 369.
Наименьшее - Чеченская Республика – 27, Ненецкий автономный округ – 7 и Чукотский АО – 5.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.