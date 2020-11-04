Ученые выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм
4 ноября 2020, 18:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Cell Reports
Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе недавно провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что роговица глаза обладает возможностью не пропускать в организм частицы коронавируса.
Исследователи проводили эксперименты с роговицей 25 человек-доноров и с роговицей мышей. Они подвергались воздействию трех вирусов: герпеса HSV-1, SARS-CoV-2 и вируса Зика.
Оказалось, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице глаза, а вот коронавирус этого сделать не может. К настоящему моменту ученым не удалось объяснить, чем именно вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.
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