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Ученые выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cell Reports

Ученые выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм
глаз, pixabay.com

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе недавно провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что роговица глаза обладает возможностью не пропускать в организм частицы коронавируса.

Исследователи проводили эксперименты с роговицей 25 человек-доноров и с роговицей мышей. Они подвергались воздействию трех вирусов: герпеса HSV-1, SARS-CoV-2 и вируса Зика.

Оказалось, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице глаза, а вот коронавирус этого сделать не может. К настоящему моменту ученым не удалось объяснить, чем именно вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.

ЕТ

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