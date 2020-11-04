Лавров: РФ готова сотрудничать с Советом Европы по вакцинации «Спутником V»
4 ноября 2020, 16:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в среду, 4 ноября, стало известно, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации "Спутником V" на площадке Совета Европы. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, не всем по душе успехи России в создании вакцины против COVID-19, однако никакие соображения политического характера или экономические расчеты не должны быть выше интересов защиты здоровья людей.
Сергей Лавров напомнил, что в настоящий момент на территории РФ разрабатываются еще два препарата от коронавируса нового типа.
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