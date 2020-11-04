Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лавров: РФ готова сотрудничать с Советом Европы по вакцинации «Спутником V»

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров: РФ готова сотрудничать с Советом Европы по вакцинации «Спутником V»
вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Днем в среду, 4 ноября, стало известно, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации "Спутником V" на площадке Совета Европы. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, не всем по душе успехи России в создании вакцины против COVID-19, однако никакие соображения политического характера или экономические расчеты не должны быть выше интересов защиты здоровья людей.

Сергей Лавров напомнил, что в настоящий момент на территории РФ разрабатываются еще два препарата от коронавируса нового типа.

ЕТ

В мире

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью