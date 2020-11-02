В Бразилии сроки запуска производства российской вакцины от коронавируса остаются под вопросом
2 ноября 2020, 16:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Бразильская лаборатория União Química опубликовала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Выпуск вакцины, согласно соглашению, должен стартовать в середине ноября.
Тем не менее, в Национальном агентстве по санитарному надзору Бразилии заявили, что ведомство получило запрос дать оценку предварительным документам русской вакцины «Спутник V», и пока речь не идет о заявке на получение разрешения для проведения клинических испытаний или регистрации вакцины.
После объявления о регистрации вакцины в России правительства штатов Парана и Баия подписали протоколы о намерении провести испытания и начать её производство. Власти Баии уже сообщили о закупке 50 млн доз.
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