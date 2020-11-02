Инфекционист Тимаков объяснил, в чем опасность коронавируса зимой

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2 ноября 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

зима, фото: pixels.com

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков прокомментировал влияние минусовых температур на активность новой коронавирусной инфекции. По его словам, вирус просто замораживается, но при попадании в тепло вновь опасен.

«Чем ниже температура, тем дольше вирус будет сохраняться во внешней среде. Когда он заморожен, он не активен, но как только он попадает в тепло, активируется. Так ведут себя все инфекции», - пояснил он.

Тимаков отметил, что холодная погода влияет на распространение коронавируса, поскольку люди закрывают окна, меньше проветривают, больше «кучкуются» вместе в помещениях, чем на улице. Он напомнил, что любой вирус передаётся при тесных контактах в отсутствии проветривания.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как влияет низкая температура на коронавирус.