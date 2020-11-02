Врач-терапевт заявила, что сдерживать чихание и кашель вредно

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

кашель, pixabay.com

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в рамках беседы с журналистами рассказала, стоит ли чихать и кашлять в период пандемии COVID-19, или следует сдерживаться ради комфорта окружающих.

Людмила Лапа отметила, что сдерживать кашель и чихание вредно, поскольку это защитные реакции организма, позволяющие вывести микробы и слизь. Врач в разговоре с Радио Sputnik уточнила, однако, что следует помнить – процессы, которые полезны чихающему и кашляющему человеку, несут угрозу для окружающих людей. Именно поэтому следует соблюдать определенные правила.

Лапа подчеркнула, что удалять мокроту необходимо как можно скорее, поскольку она содержит токсины и бактерии. На улице рекомендуется откашливаться, когда никого нет рядом. Чихать следует в чистые платки, чтобы инфекция не переходила на других людей. Если кто-то находится рядом, а кашель приводит к влажным выделениям, то их нужно собрать, сплюнуть в салфетку и сразу выбросить.