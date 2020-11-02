Вирусолог Альтштейн оценил влияние низких температур на коронавирус
2 ноября 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал влияние низких температур на активность новой коронавирусной инфекции. По его словам, вирусы никогда не гибнут от холода.
Альтштейн отметил, что вирусы хорошо сохраняются и при минус 196 градусах - температура жидкого азота, и при минус 20. Однако на иммунитет человека похолодания влияют негативно и провоцируют риск заболевания, пояснил он.
Ранее врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил эффективность ношения масок при минусовой температуре. Он объяснил, как правильно носить средства защиты в морозы зимой.
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